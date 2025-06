Ci mancava la messa per quelli di Bibbiano Eboli storico esponente della destra reggiana scrive al vescovo

Il recente annuncio della "messa per il processo di Bibbiano" ha scatenato reazioni tra le fila della politica e della società civile, con Marco Eboli, storico esponente della destra reggiana, che ha deciso di scrivere direttamente al vescovo. In un momento di grande attenzione pubblica, la chiesa si trova al centro di un confronto che mette in discussione i suoi messaggi e le sue azioni. Ma quale sarà la risposta del clero?

Quando ha letto il bollettino pastorale che annunciava la “messa per il processo di Bibbiano”, Marco Eboli, già coordinatore di Fratelli d’Italia a Reggio Emilia, ha trasecolato. Ha preso carta e penna e ha scritto al vescovo della diocesi di Reggio-Guastalla monsignor Giacomo Morandi. Del resto, il bollettino dell’Unità pastorale Laudato si’ parla chiaro: “Mercoledì 25 giugno alle 18.30 nella chiesa della parrocchia reggiana del Sacro Cuore è in programma una messa “per il processo di Bibbiano che si sta concludendo nel primo grado”. Appuntamento alle 18,30 alla chiesa del Sacro Cuore, fa sapere il bollettino curato dal parroco don Davide Poletti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ci mancava la messa per quelli di Bibbiano. Eboli, storico esponente della destra reggiana, scrive al vescovo

