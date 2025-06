Ci fa schifo… Claudio Amendola stoccata inaspettata a Elena Sofia Ricci

Claudio Amendola ha fatto il suo debutto all’Italian Global Series Festival di Rimini, portando con sé emozioni e sorprese. Tra ricordi commoventi e un ritorno tanto atteso de I Cesaroni, l’attore ha catturato l’attenzione dei fan, ma non sono mancate le stoccate inaspettate. La sua riflessione sulle assenze del cast ha scatenato discussioni e curiosità. Scopriamo insieme cosa ha davvero detto Amendola su questa hollywoodiana reunion.

Claudio Amendola è stato ospite all’Italian Global Series Festival di Rimini per presentare il ritorno de I Cesaroni, la storica fiction ambientata alla Garbatella. Dopo 11 anni dall’ultima puntata, la serie torna con un cameo che ha acceso la curiosità dei fan. Sul palco, l’attore ha condiviso anche un ricordo commosso legato alla perdita di Antonello Fassari. Ma al centro del suo intervento ci sono state le assenze eccellenti nel cast della nuova stagione, tra cui quelle di Alessandra Mastronardi, Max Tortora ed Elena Sofia Ricci. Amendola ha voluto chiarire, con toni piuttosto diretti, che nessuna esclusione è stata decisa dalla produzione: “La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

