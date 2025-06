Choc in Francia aggressioni e stupri alla Festa della Musica | 145 donne vittime di punture e alla mercé degli aguzzini video

Un evento che avrebbe dovuto celebrare la musica si è trasformato in un incubo per centinaia di donne in Francia. Durante la Festa della Musica, almeno 145 vittime sono stateaggressate con punture misteriose, suscitando shock e paura tra la popolazione. La scoperta di appelli online che invitavano a punire le donne ha scatenato un’ondata di condanna e preoccupazione. La sicurezza e il rispetto devono tornare al centro delle nostre celebrazioni.

Choc in Francia: un evento di piazza che ha coinvolto città e folle ha trasformato quella che avrebbe dovuto essere una festa in diretta unificata in uno spettacolo dell’orrore. Almeno 145 donne vittime di “punture” si sono presentate alla polizia per denunciare le aggressioni in tutto il Paese. Lo fa sapere il ministero dell’Interno, dopo che erano apparsi appelli sui social « ad attaccare e a pungere le donne durante la Festa della Musica». Una “tecnica” utilizzata per iniettare sonniferi o droga della stupro, approfittando della confusione. «Alcune vittime sono state portate in ospedale per essere sottoposte ad analisi tossicologiche», ha riferito lo stesso ministero d’oltralpe, che ha dato notizia di 12 persone fermate sospettate di essere responsabili delle ‘punture’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Choc in Francia, aggressioni e stupri alla Festa della Musica: 145 donne vittime di “punture” e alla mercé degli aguzzini (video)

In questa notizia si parla di: choc - francia - aggressioni - stupri

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con la condizionale per aggressioni sessuali in Francia - Parigi – 13 maggio 2025 – Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato in contumacia a 18 mesi di reclusione con la sospensione della pena per aggressioni sessuali.

Choc in Francia, aggressioni e stupri alla Festa della Musica: 145 donne vittime di punture e alla mercé degli aguzzini (video); Choc in Francia: una donna è stata stuprata da decine di uomini in aggressioni organizzate dal marito per anni; Choc in Francia: l'Abbé Pierre accusato di violenze sessuali.

Matrimonio choc in Francia, gruppo armato apre il fuoco durante le nozze: uccisa la sposa, due morti e tre feriti gravi - L'arrivo degli sposi in auto, il commando armato, la sparatoria: si è trasformato in tragedia un matrimonio celebrato ieri nel comune di Goult, nella regione di Vaucluse, ... Come scrive msn.com

Ricercato per 160 stupri, italiano fermato in Francia - Con questo terribile sospetto un italiano è stato fermato nei pressi di Strasburgo, in Francia. corriere.it scrive