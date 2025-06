Choc a San Severo | si rifiuta di consegnare denaro e viene gettato in un pozzo con mani e i piedi legati

In un episodio drammatico a San Severo, un uomo si rifiuta di consegnare del denaro e viene brutalmente gettato in un pozzo con mani e piedi legati. Sopravvive miracolosamente per 16 ore, improvvisando un salvagente con bottiglie di plastica, in attesa di soccorsi. A circa tre anni di distanza, i carabinieri della città stanno continuando le indagini per fare luce su questa vicenda sconvolgente e garantire giustizia.

Si rifiuta di consegnare denaro e viene gettato in un pozzo con le mani e i piedi legati.Per 16 ore circa, è sopravvissuto utilizzando delle bottiglie di plastica a mo' di salvagente, in attesa che qualcuno giungesse in suo aiuto. A distanza di circa 3 anni dal fatto, i carabinieri della.

