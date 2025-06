Choc a Napoli Gigantografia di Meloni e Trump data alle fiamme | Disarmiamoli

A Napoli, un gruppo di attivisti ha scatenato un acceso sit-in, dando alle fiamme una gigantografia di Meloni e Trump. Con slogan contro l’Occidente e bandiere della Palestina, hanno manifestato contro l’intervento statunitense in Iran. La protesta si è intensificata con la marcia verso il consolato Usa, un gesto forte per esprimere il loro dissenso e chiedere un cambiamento. La tensione nella piazza rivela un clima di forte insoddisfazione e volontà di denuncia.

Urlando slogan contro l'Occidente, sventolando bandiere della Palestina e dando alle fiamme una gigantografia che ritrae Donald Trump e Giorgia Meloni, un gruppo di attivisti è sceso in piazza a Napoli al grido di "Disarmiamoli" e ha protestato contro l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. "Ci hanno impedito di presidiare il consolato Usa, ora ci muoviamo in corteo verso il consolato", ha scandito un manifestante al megafono mentre il corteo di cui faceva parte si muoveva da piazza Sannazaro verso il lungomare della città . Presente anche l'Opg Je so pazzo, che sui social ha documentato l'atto choc pubblicando un video e tacciando il governo Meloni di "rimanere in silenzio" e di "rispondere 'signorsi' agli ordini della Casa Bianca". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Choc a Napoli. Gigantografia di Meloni e Trump data alle fiamme: "Disarmiamoli"

In questa notizia si parla di: napoli - meloni - trump - fiamme

