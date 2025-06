Chivu scopre che l’Inter non è una corazzata | ha urgente bisogno di rinforzi dal mercato Il Giornale

L’Inter di Christian Chivu sta iniziando a prendere forma al Mondiale per Club, ma i segnali non sono del tutto positivi. Le prime uscite, tra un pareggio e una rimonta sofferta, evidenziano che la squadra ha urgente bisogno di rinforzi dal mercato. L’ex Parma, finora, si affida ai giovani cresciuti in casa, ma la rosa nerazzurra necessita di investimenti mirati per competere al massimo livello. La strada verso il successo richiede azioni rapide e decisive.

L’Inter di Christian Chivu sta prendendo forma al Mondiale per Club e le prime impressioni è che per questa squadra ci sarà tanto da lavorare. Un pareggio contro il Monterrey e una vittoria – in rimonta e acciuffata nel finale – contro il modesto Urawa suonano come più di un campanello d’allarme. L’ex Parma, per ora, si sta affidando ai “suoi” giovani, quelli che ha cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Ma in vista della nuova stagione – sembra palese – che ci sarà bisogno di innesti importanti dal mercato. Lo scrive quest’oggi “ Il Giornale “, riportato di seguito. L’Inter va con i giovani di Chivu ma sul mercato serviranno innesti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu scopre che l’Inter non è una corazzata: ha urgente bisogno di rinforzi dal mercato (Il Giornale)

In questa notizia si parla di: chivu - inter - bisogno - mercato

Hojlund e Bonny, con Chivu cambia il mercato dell’Inter? Priorità resta – Sky - Con Cristian Chivu pronto a prendere le redini della panchina nerazzurra, l’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio mercato.

Così la Gazzetta dello Sport sul momento attuale dell'Inter e sulle possibili strategie future: "L’Inter ha bisogno di energia e di futuro. Non sappiamo che cosa abbia in mente Chivu, quale sia la sua meta di gioco, ma la strada dell’azzeramento e della rifondazio Vai su Facebook

Chivu scopre che l'Inter non è una corazzata: ha urgente bisogno di rinforzi dal mercato (Il Giornale); Inter, il Real Madrid lo scarica: occasione a basso costo per Chivu; Inter, già grane per Chivu: c’è un caso spinoso da risolvere, dall’Atalanta il colpo da 90.

Chivu scopre che l’Inter non è una corazzata: ha urgente bisogno di rinforzi dal mercato (Il Giornale) - L'Inter di Christian Chivu sta andando avanti grazie ai suoi giovani già avuti in Primavera ma a questa squadra servono rinforzi immediati ... Riporta ilnapolista.it

Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, Stankovic riscattato dal Lucerna. Chi resta e chi va - Nell`Inter che vince a fatica contro l`Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Secondo calciomercato.com