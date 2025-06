Chivu asseconda la sua natura mutevole | già alla seconda cambia

Chivu, allenatore dal carattere dinamico e imprevedibile, dimostra di essere un maestro nell’arte del cambiamento tattico. Tra Monterrey e Urawa Red Diamonds, ha già lasciato il segno con modifiche che riflettono la sua innata propensione a sperimentare. In un Mondiale per Club appena iniziato, la sua capacità di adattarsi e reinventarsi sarà decisiva: un vero jolly nel calcio moderno. E chissà quali sorprese ci riserverà ancora.

Tra Monterrey e Urawa Red Diamonds Chivu ha già fatto capire la sua propensione a cambiare le impostazioni della squadra. In particolare riguardo al pressing. CAMBIAMENTO IN CAMPO – Avevamo avvisato di non dare per definitivo nulla del lavoro di Chivu. Un concetto valido in assoluto vista la sua tendenza a cambiare e sperimentare, ma specialmente a questo Mondiale per Club, che lo vede appena arrivato. Giusto per far capire l’antifona, il tecnico non ha perso tempo: tra la sfida col Monterrey e quella con gli Urawa Red Diamonds ha cambiato subito tattica e idee di campo. Due partite, due modi diversi. 🔗 Leggi su Inter-news.it