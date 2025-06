Chiusura per lavori del Servizio dipendenze di Forlì

Gentili utenti, vi informiamo che, a causa di lavori di ristrutturazione, il Servizio Dipendenze di Forlì e gli ambulatori di distribuzione farmaci saranno temporaneamente chiusi nelle date indicate. Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo per la comprensione. Per ulteriori informazioni o emergenze, il servizio telefonico di accoglienza rimarrà attivo. Restate aggiornati per future comunicazioni.

Giovedì il Servizio Dipendenze di Forlì, in via orto del Fuoco, sarà chiuso per lavori. Mercoledì 2 luglio e giovedì 3 luglio gli ambulatori distribuzione farmaci delle Dipendenze Patologiche, a causa di lavori di ristrutturazione, saranno chiusi al pubblico. Il servizio telefonico di accoglienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Chiusura per lavori del Servizio dipendenze di Forlì

In questa notizia si parla di: servizio - lavori - dipendenze - forlì

Acquedotto Pugliese, nuova interruzione del servizio idrico per lavori di manutenzione - L'Acquedotto Pugliese comunica una nuova interruzione del servizio idrico a Mesagne per lavori di manutenzione.

Chiusura per lavori del Servizio dipendenze di Forlì; Riapre dopo i lavori la sede in via Newton del Servizio Dipendenze Patologiche di Modena; Youngle - Progetti sul territorio.