Chiusura delle linea 1 della metro per tre mesi | quali sono le tratte interessate e gli orari dei bus sostitutivi

Da lunedì 23 giugno a lunedì 15 settembre, la linea 1 della metropolitana di Napoli sarà temporaneamente chiusa per importanti lavori di rinnovo. Le tratte interessate includono le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone, con servizi sostitutivi tramite bus disponibili negli orari indicati. Un disagio temporaneo, ma necessario per migliorare la qualità del servizio futuro. Scopriamo insieme come affrontare questa fase di transizione e minimizzare i disagi quotidiani.

Quasi tre mesi di chiusura per lavori necessari e non rimandabili. Partono oggi i quasi tre mesi di disagi per i fruitori della linea 1 della metropolitana di Napoli che vedranno le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone chiuse da lunedì 23 giugno a lunedì 15 settembre.per lavori di rinnovo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chiusura delle linea 1 della metro per tre mesi: quali sono le tratte interessate e gli orari dei bus sostitutivi

In questa notizia si parla di: mesi - chiusura - linea - metro

Metro Linea 1 Napoli, “chiudono 3 stazioni per 3 mesi per l’estate 2025: ecco quali” - A Napoli, l'estate 2025 porterà una svolta significativa per la metro Linea 1: tre stazioni chiuderanno per tre mesi, mentre si investe nel rinnovo dei binari.

C'è un piano allo studio per ridurre i disagi per i pendolari legati alla chiusura della metro Linea 1 per tre mesi da Piscinola a Colli Aminei. Ma serve l’ok di Ansfisa Di cosa si tratta: https://fanpa.ge/meqPx Vai su Facebook

Stazioni Metro Linea 1 chiuse 3 mesi, manifestazione di protesta il 21 giugno a Scampia; Metro chiusa per tre mesi, Manfredi: Ecco cosa faremo per i cittadini (VIDEO); Metropolitana di Napoli Linea 1 chiusa, binari da rifare e stop di 3 mesi alla tratta Colli Aminei-Piscinola.

Metro Linea 1 ferma tra Piscinola-Colli Aminei 8-21,30 da lunedì 23 giugno: orari di treni e navette - La metro Linea 1 si ferma per manutenzione da Piscinola a Colli Aminei per 3 mesi da oggi, 23 giugno. fanpage.it scrive

Stazioni Metro Linea 1 chiuse 3 mesi, manifestazione di protesta il 21 giugno a Scampia - Manifestazione di protesta a Scampia contro la chiusura per lavori delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone ... Da fanpage.it