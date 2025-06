Chiusi due centri massaggi di Pesaro e Fano | sotto accusa il relax a luci rosse

Un'ombra di scandalo aleggia su Pesaro e Fano, dove due centri massaggi sono stati sequestrati sotto accusa di pratiche losche legate a un giro di relax a luci rosse. Mentre l’insegna luminosa prometteva benessere, le autorità hanno smascherato un inquietante retroscena, segnalando come dietro la facciata di ritrovi di relax si celassero attività illecite. Un nuovo capitolo di indagini che scuote il mondo del benessere nella regione.

Pesaro, 23 giugno 2025 – L’insegna luminosa diceva “aperto”, ma la porta restava chiusa. Eppure, il via vai serale era continuo. Maschi over 60, ingressi dopo le 22.30, atmosfera ovattata. Giovedì pomeriggio la scena è cambiata: al posto dei clienti, due uomini della Guardia di Finanza. E dopo qualche ora, la serranda è scesa per ordine della magistratura. Sequestrati due centri massaggi – uno a Pesaro, in via Lanza, l’altro a Fano – finiti al centro di un’indagine per favoreggiamento della prostituzione. A coordinare l’operazione è la Procura della Repubblica di Pesaro, che ha dato mandato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di avviare controlli e accertamenti fin dal 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it