Chiudono i pronto soccorso | 115 in meno in 12 anni

Negli ultimi 12 anni, il numero di pronto soccorso in Italia si è ridotto di 115 unità, con Lombardia e Lazio che mostrano una leggera diminuzione e la Campania stabile. Un cambiamento che solleva interrogativi sulla riorganizzazione del sistema sanitario nazionale. Tuttavia, una novità importante emerge dalla Gazzetta Ufficiale: il decreto che introduce la figura dell’assistente infermiere, un passo avanti verso un nuovo modello di assistenza e supporto nei nostri ospedali.

In Lombardia sono passati da 84 a 76 in 12 anni, nel Lazio da 70 a 66, sono invece stabili in Campania a 68. Ma in Gazzetta Ufficiale esce il decreto che introduce la figura dell'assistente infermiere. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiudono i pronto soccorso: 115 in meno in 12 anni

In questa notizia si parla di: anni - chiudono - pronto - soccorso

Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza: arrestata una ragazza di 22 anni - Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dalla polizia di Monza e Brianza dopo aver aggredito medici e infermieri al pronto soccorso del San Gerardo.

Ancona, 17 ore al Pronto Soccorso di Torrette: «A 81 anni è stato un incubo» Vai su Facebook

Chiudono i pronto soccorso: 115 in meno in 12 anni; Chiudono i pronto soccorso, 115 in meno in 12 anni in Italia; Pronto soccorso, Altems: 115 chiusi in 12 anni. Cresce il numero di specialisti ma il sistema resta in affanno.

Chiudono i pronto soccorso, 115 in meno in 12 anni in Italia - Nell'arco di 12 anni sono diminuiti di 115 unità, passando da 808 del 2011 a 693 del 2023, con un calo di circa il 14%. Si legge su ansa.it

Chiudono i pronto soccorso: 115 in meno in 12 anni - In Lombardia sono passati da 84 a 76 in 12 anni, nel Lazio da 70 a 66, sono invece stabili in Campania a 68. Lo riporta repubblica.it