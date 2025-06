Chiude lo storico ‘Atelier du Bois’ | Il nostro centro ha troppi problemi

Dopo 29 anni di passione e dedizione nel cuore di Reggio Emilia, Silvia Severi chiude lo storico Atelier du Bois. La decisione nasce da una realtà sempre più difficile, che ha reso impossibile continuare a offrire il talento e la bellezza che da sempre contraddistinguono la sua attività . Un commiato che segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità .

Reggio Emilia, 23 giugno 2025 – «Chiudo. Reggio è diventata troppo difficile, non si riesce più a lavorare così». Dopo 29 anni in via Fornaciari, nel centro storico di Reggio, l’antiquaria Silvia Severi annuncia la chiusura dei due spazi espositivi «Aterlier du Bois», e si sposta presso il magazzino di via Davoli 2, laterale di viale Umberto I. Silvia, cosa l’ha spinta a questa decisione? «La situazione è diventata insostenibile. Nell’esagono non si riesce più a lavorare: è diventato troppo problematico. La Ztl attiva 24 ore su 24, parcheggi a pagamento ovunque, rendono difficile l’accesso. Ho resistito fino all’ultimo, ma il momento impone una chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude lo storico ‘Atelier du Bois’: “Il nostro centro ha troppi problemi”

