Chiude la sezione slovena della scuola dell' infanzia presso il Dijaški Dom pronta un' interrogazione del Pd e di Adesso Trieste

Un colpo a sorpresa scuote Trieste: la sezione slovena della scuola dell'infanzia presso il Dijaški Dom sarà chiusa, suscitando preoccupazione tra genitori e comunità. La decisione, annunciata venerdì 20 giugno dal Comune, mette in discussione un importante punto di riferimento culturale e linguistico per i giovani studenti. La questione ora si sposta all'interrogazione del Pd e alle prossime mosse delle istituzioni, in un'ottica di tutela e valorizzazione della nostra diversità.

TRIESTE - Come un fulmine a ciel sereno: i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale presso il Dijaški Dom, lo scorso venerdì 20 giugno, hanno ricevuto un improvviso avviso del Comune di Trieste sulla chiusura della sezione slovena. L'avviso, fa sapere il Pd con una nota.

