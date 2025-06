Chirurgo insulta assistente in sala operatoria | Paziente era in pericolo mi scuso per i modi

In un momento di tensione in sala operatoria, il professor Giuseppe Sica, capo équipe al Policlinico di Tor Vergata, affronta la controversia sollevata da un video in cui un chirurgo insulta un'assistente. Con sincerità e professionalità, Sica spiega come la priorità fosse la sicurezza del paziente, chiedendo scusa per gli atteggiamenti poco appropriati. La sua dichiarazione apre un dibattito importante sul rispetto e sulla responsabilità nelle emergenze mediche. Continua a leggere.

Parla il professor Giuseppe Sica, il chirurgo capo équipe del Policlinico di Tor Vergata. Risponde al video in cui insulta un'assistente in sala operatoria: "Ho percepito che la vita del paziente era in pericolo, mi scuso con la collega per i modi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chirurgo - insulta - assistente - sala

Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: “Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?” - Un episodio scandaloso scuote il mondo della sanità: un chirurgo a Tor Vergata si lascia andare a pesanti insulti nei confronti di un'assistente durante un'operazione.

“Se tu non mi parli, come caz*o capisco? Vergognati, imbecille”. Chirurgo insulta assistente in sala operatoria. Una scena ai limiti della follia. Vai su Facebook

«Vergogna». Insulta l'assistente in sala operatoria, chirurgo sotto accusa Vai su X

Tor Vergata, insulti a un'assistente in sala operatoria: chirurgo sotto accusa; Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?; Insulti in sala operatoria mentre era in corso un intervento . Rocca: 'Ora sanzioni al medico'.

Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: “Paziente era in pericolo, mi scuso per i modi” - Risponde al video in cui insulta un’assistente in sala operatoria: “Ho percepito che la vita del paziente era ... Segnala fanpage.it

Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: “Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?” - Queste le parole di un chirurgo di Tor Vergata nei confronti di un’assistente in sala operatoria. Si legge su fanpage.it