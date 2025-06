Chiesa verso il ritorno in Serie A | due big pronte all’assalto

nuova sfida che possa valorizzarlo al massimo, Chiesa si prepara a fare il grande salto di nuovo in Serie A. Due club di prestigio sono pronti a contenderselo, desiderosi di riportarlo ai vertici del calcio italiano. Con il suo talento e la determinazione intatta, Federico mira a scrivere una nuova pagina della sua carriera, dimostrando di essere ancora una volta protagonista assoluto. La sua rinascita è alle porte, e il futuro è tutto da scoprire.

Dopo la parentesi complicata in Premier League con il Liverpool, Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie A. Due big sull’ex Juventus. L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stata davvero da dimenticare. L’esterno offensivo ex Juventus si è trasferito in questa stagione in Premier League, dopo esser stato messo ai margini della rosa da Thiago Motta, con quest’ultimo che riteneva il giocatore fuori dal progetto. Alla ricerca di una destinazione, alla fine è giunta l’offerta dei Reds di Arne Slot, divenuti poi campioni della Premier League 20252026. Chiesa, però, non è stato quasi mai protagonista nella stagione degli inglesi, visto anche il pochissimo spazio offerto dal tecnico ex Feyenoord al giocatore. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: chiesa - serie - ritorno - pronte

Chiesa di ritorno in Serie A? L’ex Juve è una soluzione economica per l’attacco di quella rivale dei bianconeri. I dettagli su un suo possibile trasferimento - Dopo il ritorno in Serie A, l'ex Juventus Chiesa potrebbe rappresentare un'opzione economica per il Milan, rivale dei bianconeri.

Il domino degli allenatori può cambiare volto alla Serie A. Tutte le big sono pronte ad affidarsi a una nuova guida Vai su Facebook

Chiesa, l'ultimo treno per la Nazionale: Napoli e Roma in pole. Ma occhio alla Dea; Chiesa vuole lasciare il Liverpool in estate: il Milan è pronto ad affondare il colpo; Federico Chiesa può tornare in Serie A: tre squadre su di lui.

Chiesa e Immobile, il ritorno in Serie A per il rilancio: la situazione - Federico Chiesa e Ciro Immobile stanno valutando la possibilità di giocare di nuovo in Serie A, rispettivamente con Napoli e Bologna. Riporta sport.sky.it

Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool: sempre più vicino il ritorno in Italia, ecco dove - Federico Chiesa e il suo possibile ritorno in Italia: il futuro incerto dopo l'esperienza al Liverpool e le valutazioni di Milan e Napoli. Come scrive msn.com