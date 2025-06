Chiesa il Milan fa sul serio | contatti avviati il Napoli lo tiene come opzione secondaria

Il mercato si infiamma: Chiesa è al centro di un duello tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno già avviato contatti concreti, dimostrando un forte interesse, mentre i partenopei lo considerano come un’opzione secondaria. La sfida tra le grandi si fa sempre più avvincente, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Riuscirà il Milan a convincere l’esterno a vestire la casacca rossonera? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Nel corso del suo intervento a La Domenica Sportiva su

Mercato Juventus, il Milan fa sul serio! Contatti già avviati: 25 milioni per il colpo in Serie A. Cosa può succedere in estate - Il calciomercato entra nel vivo con il Milan che si fa avanti per Lorenzo Lucca, attaccante di spicco.

#Milan, ci sono stati contatti anche con l’entourage di Federico #Chiesa. Tare a lavoro per riportare l’esterno in Serie A. Interesse più che concreto ma siamo ancora all’inizio della trattativa. Liverpool al momento non apre al prestito. Milan Nel Cuore Vai su Facebook

Federico Chiesa: futuro incerto tra Milan e Napoli dopo una stagione difficile al Liverpool; Napoli, contatti con l'agente di Chiesa: il giocatore interessa anche al Milan; Calciomercato: l'Inter individua il sostituto di Calhanoglu, Chiesa torna in Italia?.

