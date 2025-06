Chiesa del Gesù a Roma il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni alle 17 | 30 

A Roma, tra monumenti e tesori nascosti, si cela una chiesa che ogni giorno alle 17:30 regala un piccolo miracolo ai suoi visitatori. La Chiesa del Gesù, nel cuore della città , è il luogo dove, con un rito semplice ma affascinante, si ha la possibilità di assistere a un fenomeno che incanta fedeli e curiosi. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza spirituale unica e toccante nella Capitale.

A Roma c'è una Chiesa molto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa ora avviene una sorta di piccolo miracolo. Un appuntamento da non perdere per chi si trova in città e naturalmente per i turisti che visitano la Capitale ogni anno. Si tratta della Chiesa del Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno alle 17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d'altare decorata, lunga 6 metri. La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: Shutterstock Il piccolo miracolo quotidiano nella Chiesa del Gesù.