Chiariello | Ormai sui media c’è una denapoletanizzazione

Nel crocevia tra passione e riconoscimenti, il giornalista Umberto Chiariello mette in luce come sui media si assista a una vera e propria denapoletanizzazione del calcio. Con fermezza, sottolinea che solo un club ha risorse e vittorie in tasca, lasciando intuire le sfide comunicative e culturali che il Napoli deve affrontare. La scena sportiva napoletana si trova così a riflettere su identità e meriti, tra attese e interpretazioni.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Napoli, un caffè con Chiariello’. Chiariello: “C’è un solo club che ha soldi”. Così il giornalista: “C’è solo un club che ha soldi, che vince, che ha i conti in ordine, ma ormai sui media c’è una denapoletanizzazione. Il Napoli è costretto a fare un comunicato, addirittura interpretato come una lite interna che non sta né in cielo né in terra, ma in realtà è una risposta a chi racconta del ‘mercato di Conte’ come se esistesse solo l’allenatore. I media che usano la denapoletanizzazione usano l’uomo dei miracoli ed il resto non conta, ma invece c’è un club! “ “C’è unità di intenti totale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com