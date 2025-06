Chiara Francini | L’infanzia tra i vecchietti prima vacanza a 18 anni

Chiara Francini, brillante attrice e scrittrice fiorentina, ci accompagna in un viaggio tra ricordi d’infanzia e riflessioni sulla vita, con un tocco di nostalgia e ironia. Dalla sua prima vacanza a 18 anni tra i vecchietti alle radici familiari di Campi Bisenzio, il suo nuovo libro ‘Le querce non fanno limoni’ rivela come la storia personale si intrecci con quella italiana. Un racconto autentico che ci invita a riscoprire le nostre origini e i valori più profondi.

Firenze, 23 giugno 2025 – “Rimaniamo sempre ciò che si è mangiato da bambini: io ho mangiato la schiacciata con la mortadella, il pane con l’olio e la sbriciolona”. Ne è convinta Chiara Francini (45 anni), attrice, scrittrice e conduttrice tv, nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio (“il contado di Firenze”, sottolinea) che nel nuovo libro, ‘Le querce non fanno limoni’ (Rizzoli) racconta cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo attraverso Delia, ex partigiana che, perdute le illusioni e perduto l’amore, nel luogo dove il destino e il suo futuro si sono compiuti, a Campi Bisenzio, crea un rifugio, uno spazio di condivisione attorno a cui gravitano personaggi che intrecciano i loro destini, condividono memoria, ideali e aspirazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chiara Francini: “L’infanzia tra i vecchietti, prima vacanza a 18 anni”

