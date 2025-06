Chiara Ferragni weekend sul lago di Como al femminile | il costume doppio per la gita speciale

Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate e tra sogni e relax, Chiara Ferragni ha scelto il magico Lago di Como per una fuga al femminile. Con mamma e sorelle, si gode il sole e le acque cristalline, sfoggiando un costume doppio pensato proprio per questa occasione speciale. Tra risate, stile impeccabile e momenti di pura serenità, il weekend al lago si trasforma in un ricordo indimenticabile, dove la bellezza si fonde con la pace...

Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate e molti vip, per cercare di ritagliarsi una pausa rigenerante e fuggire dal caldo della città, partono per mete da sogno insieme alle persone che amano. Non è da meno Chiara Ferragni che, insieme a mamma e sorelle, ha scelto di regalarsi un weekend in uno dei suoi posti preferiti: il lago di Como. Chiara Ferragni bellissima a Como con il bikini doppio. Sole, caldo e voglia di tuffarsi in piscina, magari in una delle mete lacustri più esclusive del nord Italia. Chiara Ferragni, inizia l’estate con un weekend fuori porta in una delle mete che, da sempre, ha raccontato come una delle sue preferite: il lago di Como. 🔗 Leggi su Dilei.it