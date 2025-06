Chiara Bono chi è l’attrice che interpreta Yara Gambirasio

Chiara Bono, nata in Lombardia nel 2002, ha conquistato il pubblico interpretando con delicatezza e sensibilità il ruolo di Yara Gambirasio nel film dedicato al suo tragico destino. Nonostante la sua giovane età e le prime esperienze sul set, ha dimostrato una maturità sorprendente, rendendo vivo uno dei capitoli più drammatici della cronaca italiana. Scopriamo insieme chi è questa talentuosa attrice emergente.

Seppur giovanissima e alle prime esperienze sul set, aveva appena 17 anni quando fu scelta, Chiara Bono è stata in grado di dar vita con delicatezza e profonda sensibilità a un ruolo che sarebbe stato complesso anche per qualcuno del mestiere da tempo. Chiara è l’interprete di Yara Gambirasio nel film che ne ripercorre il tragico omicidio. Chi è Chiara Bono. Chiara Bono è nata in Lombardia nel 2002, oggi ha quasi 23 anni. Fin da adolescente ha capito di voler fare della recitazione il proprio mestiere e, per questo, ha frequentato l’accademia teatrale MTDa. L’esordio arriva in televisione, a soli 16 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Bono, chi è l’attrice che interpreta Yara Gambirasio

