Chi sono gli Oklahoma City Thunder che hanno vinto l’NBA per la prima volta nella storia

Il 22 giugno 2025, Oklahoma City Thunder scrivono la loro pagina più bella nella storia del basket, vincendo il primo titolo NBA grazie a una prestazione memorabile contro gli Indiana Pacers. Questo trionfo rappresenta il coronamento di anni di impegno, talento e strategia, consacrando la squadra come nuova potenza della lega. Per la città e per la franchigia, questa vittoria segna un nuovo capitolo di gloria e ambizione.

È il 22 giugno 2025 quando gli Oklahoma City Thunder sollevano per la prima volta il trofeo NBA, battendo in Gara?7 gli Indiana Pacers per 103?91. Un risultato storico, atteso da anni, che segna l’apice di un progetto costruito su giovani talenti, difesa feroce e visione tecnica. Per la città di Oklahoma è il primo anello di campione NBA, mentre per la franchigia — nata a Seattle come SuperSonics nel 1967 — è il secondo titolo, a 46 anni dalla vittoria del 1979. Gli Oklahoma City Thunder nascono ufficialmente nel 2008, ma le loro origini risalgono ai Seattle SuperSonics, fondati nel 1967. La squadra si trasferisce in Oklahoma dopo la stagione 2007?08, mantenendo la propria storia e il titolo NBA vinto nel 1979. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi sono gli Oklahoma City Thunder che hanno vinto l’NBA per la prima volta nella storia

In questa notizia si parla di: oklahoma - city - thunder - prima

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

Nba: gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta, Indiana Pacers ko nella gara 7 di finale (103-91) Vai su X

Shai Gilgeous-Alexander è MVP della NBA anche per capacità e disponibilità a firmare autografi: il campione degli Oklahoma City Thunder ne ha apposti addirittura 429 prima di Gara 2 delle finali con Indiana. Peraltro non rendendosene assolutamente conto Vai su Facebook

Nba: gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta, Indiana Pacers ko nella gara 7 di finale (103-91); Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto l’NBA per la prima volta; Nba, gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta: Indiana sconfitta in gara 7 (103-91). Brutto infor.

Nba, gli Oklahoma City Thunder campioni per la prima volta: Indiana sconfitta in gara 7 (103-91). Brutto infortunio per Haliburton - 91 dopo aver perso dopo appena sette minuti per infortunio la loro stella Tyrese Haliburton, caduto a terra e. msn.com scrive

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto l’NBA per la prima volta - Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto l’NBA, il principale campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo, per la prima volta nella loro storia. Da ilpost.it