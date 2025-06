Chi sono gli Houthi e che ruolo possono avere ora nel conflitto Israele-USA-Iran

Gli Houthi, noti anche come Ansar Allah, sono un gruppo armato yemenita con radici sciite zaidite, nata negli anni '90 nello Yemen del Nord. Recentemente, hanno minacciato di riprendere le operazioni contro le navi statunitensi nel Mar Rosso, in un contesto segnato dall'attacco americano all'Iran. In questo scenario, il loro ruolo potrebbe rivelarsi decisivo nel complesso conflitto tra Israele, Iran e USA, aggiungendo un ulteriore livello di tensione nella regione.

Gli Houthi sono un gruppo armato yemenita, noto anche come Ansar Allah ("Sostenitori di Dio"). Ora possono avere un ruolo chiave nel conflitto tra Israele, Iran e USA. Hanno annunciato, infatti, che riprenderanno le operazioni contro le navi statunitensi nel Mar Rosso, dopo l'attacco americano contro l'Iran. Il gruppo politico e religioso sciita zaidita nasce negli anni '90 nello Yemen del nord. Prendono il nome dal loro fondatore, Hussein al-Houthi, e oggi sono guidati dal fratello Abdul Malik al-Houthi. Rappresentano la minoranza zaidita dello Yemen e si oppongono all'influenza di potenze straniere come Stati Uniti e Israele, dichiarandosi parte di un "asse di resistenza" guidato dall'Iran, insieme a gruppi come Hamas e Hezbollah.

