Chi sale chi scende e i rinforzi | Juve cosa sta dicendo il Mondiale per il mercato

Il mercato della Juventus si svela con nuovi movimenti: Alberto Costa e i prestiti salgono, mentre Nico Gonzalez scende, indicando possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Gli Stati Uniti forniscono segnali chiari sulle strategie della società bianconera, che ora punta a rafforzare la difesa per affrontare al meglio le sfide future. La sessione di mercato si fa sempre più intensa, lasciando intendere che la dirigenza ha già le idee chiare sulle priorità da soddisfare.

Dagli Usa arrivano indicazioni in vista della rosa per la prossima stagione: salgono Alberto Costa e i prestiti, scende Nico Gonzalez. E urge un intervento in difesa.

Luci e ombre, invece, in casa Juventus: se le 'sorprese' Gatti e Fagioli fanno sorridere la dirigenza, preoccupa invece la stagione vissuta da Dusan Vlahovic, in attesa di maggior chiarezza circa

