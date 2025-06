Chi ha vinto tra La notte nel cuore e gli speciali sull' Iran? Bene l' Under 21

La domenica televisiva si è accesa tra emozioni e informazione: mentre su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato all’attacco degli USA all’Iran ha attirato 1,4 milioni di spettatori, su Canale5 la soap turca La notte nel cuore ha conquistato 1,78 milioni, superando gli speciali sull’Under 21 e regalando un momento di svago ai propri fan. Chi ha avuto la meglio? Scopriamolo insieme!

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato all'attacco degli USA all'Iran conquistare una media di 1.396.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la soap turca La notte nel cuore ha prevalso con 1.781.000 spettatori e il 15.3%. Su Rai2 i Quarti di Finale degli Europei Under 21 di Calcio con la sconfitta dell'Italia per 3 a 2 contro la Germania ha calamitato una media di 2.100.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Italia1 Sarabanda Celebrity con Enrico Papi ha siglato 992.000 individui all'ascolto con il 7.6%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume con Filippo Timi ottiene 378. 🔗 Leggi su Iltempo.it