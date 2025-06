Chi ha inventato la ruota? Un' ipotesi arriva con l' aiuto di una simulazione al computer

Sei curioso di scoprire come sia nata la rivoluzione della mobilità? Oggi, grazie a una simulazione al computer alimentata dall'intelligenza artificiale, possiamo risalire alle origini della ruota, 6.000 anni fa, sulle montagne dell’Europa centro-orientale. Questi primi carrelli, evoluzione dei rulli usati nelle miniere di rame, segnano un passo fondamentale nella storia dell’ingegno umano. Ma chi ha realmente inventato la ruota? La risposta potrebbe sorprenderti...

Seimila anni fa sulle montagne dell'Europa centro-orientale sarebbero nati i primi carrelli con le ruote, come evoluzione dei rulli con cui trasportavano le ceste piene di rame all’interno delle miniere. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chi ha inventato la ruota? Un' ipotesi arriva con l'aiuto di una simulazione al computer

In questa notizia si parla di: inventato - ruota - ipotesi - arriva

Pino Insegno a ruota libera: “Cosa auguro a Sinner, così non arriva in finale” - Pino Insegno torna protagonista nel daytime Rai con la sua irriverenza e un sorriso sornione. Con un commento tagliente, augura a Sinner di non arrivare in finale, mantenendo il suo spirito schietto.

Tutto il personale di Disneyland Parigi non credeva ai propri occhi e le squadre della sicurezza hanno impiegato qualche secondo prima di passare all'azione ed affidare l'uomo alla polizia: era arrivato con il più celebre dei Parchi di divertimento chiuso al pub Vai su Facebook

Chi ha inventato la ruota? Questi ricercatori hanno cercato di rispondere con l’aiuto di una simulazione al computer; Teoria letteraria per robot; Hamilton ha inventato il colpo alla testa: una foto spaventosa smonta la teoria del complotto.

Iscriviti, ingresso gratuito Università Bocconi, Milano - Non è chiaro come si sia poi diffusa in tutto il mondo e, soprattutto, come si sia arrivati ... Come scrive wired.it

Hanno inventato la ruota, di nuovo: arriva dalla Corea del Sud il cerchio che riesce perfino a salire le scale - La tecnologia che è alla base di questa ‘invenzione’ si ispira alla tensione superficiale delle ... Segnala msn.com