Chi era Giuseppe Tararan l’accademico del Cai morto sotto gli occhi del figlio | Papà è volato sotto di noi

Giuseppe Tararan, stimato alpinista trentino di 64 anni e accademico del CAI, ha tragicamente perso la vita in una caduta in Trentino Alto Adige dopo essere stato trattenuto dalla fune per cinque ore. La sua passione per le vette e l’esperienza maturata nel corso degli anni lo rendevano un punto di riferimento nella comunità mountaineering. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per tutti gli appassionati di montagna, lasciando un vuoto difficile da colmare. Continua a leggere.

L'alpinista 64enne Giuseppe Tararan è morto in Trentino Alto Adige in seguito a una caduta di 30 metri, dopo esser stato trattenuto dalla fune per 5 ore. L'uomo era conosciuto nella sua comunità come un alpinista esperto e appassionato della montagna.

Giuseppe Tararan, precipitato in montagna. Il figlio Alessandro: «Papà è volato nel vuoto, sotto di noi. Non abbiamo potuto fare nulla» - Una tragedia scuote San Pietro in Gu: Giuseppe Tararan è precipitato in montagna davanti agli occhi sconvolti del figlio Alessandro, lasciando tutti senza parole.

