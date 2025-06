Chi era Emilio Del Dosso Vanari l'uomo che ha ucciso la mamma malata e poi si è tolto la vita in Valtellina

Tragedia in Valtellina: Emilio Del Dosso Vanari, 50 anni, ha ucciso la madre malata e poi si è tolto la vita. Una vicenda sconvolgente che solleva interrogativi sul fragile equilibrio psichico di chi si trova di fronte a situazioni estreme. Cosa spinge una persona a compiere un gesto così drammatico? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica storia.

Emilio Del Dosso Vanari è l'uomo di 50 anni che ha ucciso con un colpo di pistola la mamma Maria Borserini mentre si trovava a letto malata nella sua casa in via Roma a Villa di Tirano (Sondrio), in Valtellina. Dopo l'omicidio, Del Dosso si è tolto la vita con la stessa arma. Secondo gli inquirenti, il gesto potrebbe essere collegato a uno stato depressivo dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Villa di Tirano (SO), Emilio Del Dosso Vanari spara e uccide la madre 89enne malata, poi si suicida, i corpi trovati dalla domestica - Una tragedia scuote Villa di Tirano: nel cuore della provincia di Sondrio, Emilio del Dosso Vanari ha tristemente posto fine alla vita della madre 89enne, malata e fragile, prima di togliersi la vita.

Omicidio - suicidio a Villa di Tirano, parla il titolare dell'uomo che ha ucciso la madre: "Era depresso"