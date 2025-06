chi era arnaldo pomodoro la storia del suo labirinto sotterraneo

Chi era Arnaldo Pomodoro? La sua vita è un affascinante viaggio nel mondo dell'arte, tra innovazione e mistero. Tra le sue opere più iconiche spicca il suo labirinto sotterraneo, un vero e proprio enigma che riflette la complessità della mente umana e il suo rapporto con la creazione artistica. Un patrimonio che rimarrà indelebile, testimone della straordinaria carriera di un artista che ha saputo trasformare il bronzo in simbolo universale.

Lutto nel mondo dell’arte e della scultura. Arnaldo Pomodoro, artista visionario, si è spento a 98 anni. Una notizia dolorosa, che arriva alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Conosciuto in tutto il mondo, Pomodoro ha fatto della sua arte un manifesto visivo senza pari: amante del bronzo, con cui creava sfere particolarissime, ha regalato all’arte contemporanea una nuova visione della complessità interna degli elementi. Chi era Arnaldo Pomodoro. Nato a Morciano di Romagna il 22 giugno 1926, Arnaldo Pomodoro è stato uno degli scultori e orafi italiani più amati nel mondo. Dopo gli studi come geometra, ha iniziato a dedicare la sua vita alla passione per la scultura, proprio come il fratello minore Giorgio Pomodoro. 🔗 Leggi su Dilei.it