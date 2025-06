Chi era Adriano Mazzelli l'operaio che ha perso la vita travolto da una lastra di marmo in una cava a Botticino

Adriano Mazzelli, un uomo di 53 anni originario di Gardone Val Trompia e residente a Prevalle, ha perso tragicamente la vita in un incidente in cava a Botticino (Brescia). La sua storia ci ricorda l'importanza della sicurezza sul lavoro e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita. Continua a leggere per conoscere meglio la sua vicenda e le circostanze di questa drammatica tragedia.

Adriano Mazzelli è il 53enne che è stato travolto da una lastra di marmo all’interno di una cava di Botticino (Brescia) nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. L'uomo, originario di Gardone Val Trompia, viveva a Prevalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

