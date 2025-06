Chi è Thomas Fugate il 22enne chiamato da Trump a dirigere l’antiterrorismo che ora deve prevenire attacchi dall’Iran

Da giardiniere a responsabile di un'unità antiterrorismo degli Stati Uniti, la storia di Thomas Fugate è sorprendente e stimolante. A soli 22 anni, il giovane è stato scelto da Trump per guidare il CP3, la divisione incaricata di prevenire attacchi dall’Iran. La sua inesperienza solleva molte domande, ma dimostra come anche le sfide più grandi possano essere affrontate con determinazione. Tuttavia, la vera prova...

Da giardiniere a responsabile di un’unità antiterrorismo degli Stati Uniti è un attimo. Lo sa bene il 22enne Thomas Fugate, la new entry dell’amministrazione Trump che il tycoon ha scelto per sostituire Bill Braniff alla direzione del CP3, la divisione del ministero della Sicurezza interna responsabile della prevenzione di atti terroristici. Oltre alla sua giovanissima età, fa discutere il fatto che il giovane non abbia esperienza. Soprattutto considerando che il nuovo incarico è arrivato poco prima dell’ammonimento dell’Iran, che non esclude di reagire all’attacco degli Usa di domenica 22 giugno anche tramite cellule terroristiche dormienti che potrebbero agire proprio in America. 🔗 Leggi su Open.online

