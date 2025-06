Chi è Letizia Ruggeri la PM del caso di Yara Gambirasio

Letizia Ruggeri, la “silenziosa PM” di Yara Gambirasio, emerge come una delle figure più rispettate e misteriose della magistratura italiana. Con un’agenda ricca di sfide complicate e senza mai cercare la ribalta, ha guidato un’indagine tra le più delicate degli ultimi decenni. La sua presenza silenziosa e determinata si intreccia con la narrazione del film di Marco Tullio Giordana, “Yara”, interpretata…

Letizia Ruggeri, nata a Milano il 27 maggio 1965, è diventata una delle figure più riconoscibili della magistratura italiana grazie al suo ruolo di pubblico ministero nel caso Yara Gambirasio. Definita "la silenziosa pm del caso Yara", ha condotto una delle indagini più complesse e costose degli ultimi decenni senza mai rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche. Nel film di Marco Tullio Giordana, Yara, diretto per Netflix, è interpretata da Isabella Ragonese. Laureata in giurisprudenza alla Statale di Milano nel 1991, Ruggeri ha ottenuto nel 1993 un doppio successo: ha vinto sia il concorso per commissario (4000 candidati per 100 posti) sia quello per magistrato (20.