Chi è Elbridge Colby, il super falco anti-cinese del Pentagono? Questo brillante stratega americano, noto per la sua posizione decisa sulla minaccia cinese, affronta con fermezza i principali dossier globali: dai conflitti in Medio Oriente all’avanzata russa in Ucraina, dai tumulti in Nord Africa ai test missilistici di Kim Jong Un. Pur riconoscendo i rischi, Colby sottolinea che la priorità assoluta di Washington resta la Cina, perché gli Stati Uniti non possono permettersi di...

Potete parlargli dei conflitti in Medio Oriente, dell'avanzata russa in Ucraina, dei tumulti in Nord Africa e dei test missilistici di Kim Jong Un. Elbridge Colby, sottosegretario per le politiche del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ammetterà la pericolosità dei dossier. Tuttavia, quasi sicuramente risponderà che la minaccia numero uno di Washington si chiama Cina. E che gli Usa non possono permettersi, per alcun motivo, di far crescere l'egemonia di Pechino in Asia. La Repubblica Popolare Cinese, per Colby, è una vera e propria fissazione al punto che i giornali lo hanno definito il più falco dei falchi anti-cinesi presenti nell'amministrazione Trump.

