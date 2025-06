Chi è Cinzia Zanotti che avrebbe potuto essere la prima allenatrice nella serie A maschile di basket

Cinzia Zanotti, un nome che potrebbe segnare una svolta storica nel basket italiano, e non solo. Da anni si dibatte della sottorappresentanza femminile tra dirigenti e allenatori, soprattutto nel calcio e nel basket maschile. La sua possibile ascesa come prima allenatrice donna in Serie A maschile rappresenterebbe un passo avanti fondamentale verso l’uguaglianza di genere nello sport, aprendo nuove strade e sfide per il futuro.

Brescia pensa a Cinzia Zanotti per la panchina, ma lei è titubante: Ho letto troppi messaggi brutti...; Pazza idea Germani: Cinzia Zanotti in lizza per il dopo Poeta; Trofeo Lombardia 2021, la Geas Sesto San Giovanni alza la coppa.

Brescia pensa a Cinzia Zanotti per la panchina, ma lei è titubante: "Ho letto troppi messaggi brutti..." - Brescia pensa a Cinzia Zanotti, sui social presa di mira perché donna: nessuna allenatrice ha mai allenato in campo maschile. Riporta sport.virgilio.it

Cinzia Zanotti a Brescia: “Io coach di una squadra maschile? Ho letto di tutto, ma ci sto pensando” - Storica coach della Geas Sesto San Giovanni (A1 femminile), sarebbe la prima donna di sempre su una panchina Serie A: “Un uomo si butta più facilmente, una ... Si legge su repubblica.it