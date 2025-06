Chef stellati in Acetaia Giusti per una serata tra gusto e solidarietà

Preparati a un viaggio tra sapori autentici e solidarietà, dove i maestri della cucina stellata si incontrano con la storica acetaia Giusti. Il 7 luglio, Casa Giusti si trasforma in un palcoscenico di eccellenza gastronomica, offrendo una serata unica tra gusto e tradizione. Vent'anni di passione e maestria culinaria si uniscono per celebrare l’arte del Balsamico, creando un’esperienza indimenticabile che unirà piacere e solidarietà. Non mancare a questa magia!

Acetaia Giusti, il più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena, in collaborazione con ItaliaSquisita, presenta Balsamico tra le Stelle, un evento esclusivo, aperto al pubblico, dedicato all'eccellenza gastronomica italiana, che si svolgerà tra le storiche botti e gli incantevoli spazi di Casa Giusti, immersi nella profonda tradizione e nei profumi inconfondibili del Balsamico. Il 7 luglio, a partire dalle ore 19, una ventina di chef stellati si uniranno a maestri pasticceri, giovani talenti emergenti e rinomati panificatori per offrire agli ospiti un'esperienza culinaria unica. Questa occasione straordinaria permetterà agli ospiti di dialogare direttamente con i protagonisti dell'alta cucina, assaporando creazioni d'autore abbinate a una selezione di vini d'eccellenza delle cantine modenesi e a cocktail firmati dalla migliore mixology contemporanea, in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici d'Italia.

