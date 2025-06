Che cos' ha di speciale la cucina peruviana che sta conquistando il mondo

La cucina peruviana sta conquistando il mondo con sue sorprendenti sfumature di sapore e tradizione. Nel 2025, questa straordinaria gastronomia si è confermata al vertice grazie alla vittoria di Maido, a Lima, guidato dallo chef Mitsuharu Micha Tsumura, e al precedente trionfo di Central nel 2023. Ma cosa rende così speciale questa cucina? Scopriamolo insieme, esplorando i segreti e le peculiarità che la rendono un fenomeno globale.

Nel 2025 la cucina peruviana ha raggiunto di nuovo il vertice assoluto della gastronomia mondiale. A incoronarla è stata la prestigiosa classifica di The World’s 50 Best Restaurants, che ha assegnato il primo posto a Maido, ristorante di Lima guidato dallo chef Mitsuharu Micha Tsumura. Già nel 2023 Central - altro ristorante della capitale peruviana - si era piazzato al primo posto nella stessa classifica, diventando il primo ristorante sudamericano a conquistare un podio dominato storicamente da icone come Eleven Madison Park, Noma ed El Bulli. Poco dopo, le Nazioni Unite hanno inserito il ceviche peruviano nella lista delle tradizioni del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, insieme alla pizza napoletana e al kimchi coreano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it