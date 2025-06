Chaumet una serata di luce preziosa a Marbella

Una serata indimenticabile ha illuminato Marbella, grazie a Chaumet e alla sua raffinata eleganza. La maison di gioielli ha radunato star internazionali presso la suggestiva Villa El Bosque, svelando in anteprima la splendida collezione di alta gioielleria Jewels by Nature. Un evento di luce e stile che ha celebrato l’arte orafa in un’atmosfera magica, lasciando tutti con il desiderio di scoprire i tesori nascosti di questa straordinaria collezione.

La maison di gioielli ha radunato presso la suggestiva Villa El Bosque un ricco parterre di star per presentare la nuova collezione di alta gioielleria Jewels by Nature. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chaumet, una serata di luce preziosa a Marbella

In questa notizia si parla di: chaumet - serata - luce - preziosa

Festival di Cannes 2025, Paul Mescal total black, Elle Fanning preziosa come una statuina di porcellana e tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della nona serata - Alla nona sera del Festival di Cannes 2025, star da tutto il mondo illuminano la Croisette con look straordinari, tra eleganza e originalitĂ .

Chaumet, una serata di luce preziosa a Marbella.

Chaumet, una serata di luce preziosa a Marbella - La maison di gioielli ha radunato presso la suggestiva Villa El Bosque un ricco parterre di star per presentare la nuova collezione di alta gioielleria Jewels by Nature ... Come scrive vanityfair.it

"Bee My Love" di Chaumet: una sinfonia di luce e lusso - Utilizzando i diamanti più pregiati e metalli preziosi come oro giallo, rosa e bianco, ogni pezzo è progettato per ... Segnala grazia.it