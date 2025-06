Chat GPT è il nuovo psicoterapeuta per i giovanissimi Ma siamo sicuri che funzioni veramente?

ChatGPT 232 si sta imponendo come il nuovo psicoterapeuta per i giovanissimi, ma siamo davvero certi che questa rivoluzione digitale possa sostituire l’esperienza umana? Tra tutorial su TikTok e feedback su Reddit, l’uso dell’intelligenza artificiale nel campo della salute mentale e del coaching cresce a ritmo sostenuto. Ma quali sono i rischi e le opportunità di questa tendenza? Cosa sta realmente cambiando nel modo in cui ci prendiamo cura della nostra mente?

C hat GPT è diventato un terapeuta. E non è un modo di dire quanto un dato di fatto. Non è insolito trovare su TikTok tutorial che spiegano come simulare una seduta psicoterapeutica con il chatbot, e anche su Reddit sono molti che raccontano di utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare i comportamenti dei genitori o come life coach o addirittura come cartomante, per avere delle risposte sul proprio futuro. Cosa sta succedendo? Perché si preferisce confrontarsi con l'intelligenza artificiale invece di parlare con una persona in carne e ossa?