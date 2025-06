Charlotte Casiraghi torna a farsi crescere i capelli | il nuovo video

Charlotte Casiraghi torna a sfoggiare i suoi lunghi capelli, lasciando tutti senza fiato durante il prestigioso evento Longines Paris Eiffel Jumping. In occasione del Solstizio d’Estate, la principessa di Monaco ha incantato con la sua presenza elegante e naturale, catturando l’attenzione degli appassionati di cavalli e stile. La sua apparizione, immortalata in un esclusivo video sui social, rivela tutta la grazia e il fascino che la contraddistinguono. Un appuntamento da non perdere per gli ammiratori di Charlotte e del mondo equestre.

Si tratta di un appuntamento chic imperdibile per tutti gli appassionati di cavalli. E Charlotte Casiraghi non poteva mancarlo. Si tratta della corsa Longines Paris Eiffel Jumping, che ha avuto luogo lo scorso sabato. Giorno magico del Solstizio d’Estate. E la principessa di Monaco ha fatto la sua magica apparizione. Non circolano molte foto di lei, ma un video (comparso sui social), mostra tutta l’eleganza e la disinvoltura (e la fretta per assistere alle sue amate corse.) della figlia di Carolina di Monaco. E ci offre una visione approfondita dei suoi capelli in netta crescita. L’ultima apparizione di Charlotte, ben documentata, era stata in occasione del Gran Prix di Monaco, lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Charlotte Casiraghi torna a farsi crescere i capelli: il nuovo video

