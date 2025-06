Charles Leclerc beccato a Monte Carlo con una vecchia Ferrari verde | vale una fortuna

Nel cuore di Monte Carlo, Charles Leclerc ha lasciato tutti senza fiato svelando una passione inattesa: una Ferrari 275 GTB Serie I del 1965, dal valore impressionante di 2,5 milioni di euro. Questa rara bellezza verde scuro, che arricchisce il suo garage di esclusività , testimonia l’amore del giovane pilota per le icone del passato. Un gesto che conferma come la storia e l’eleganza siano intrinseche al DNA del driver monegasco. Continua a leggere.

