Ceveteri si perdono in zona Cascatelle | due ragazzi salvati dai pompieri

Una notte di paura e salvataggio a Cerveteri, quando due giovani si sono smarriti tra le Cascatelle. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, la situazione si è conclusa con successo e i ragazzi sono stati tratti in salvo. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e dell’efficienza delle forze dell’ordine in momenti di emergenza. La loro storia ci ricorda quanto sia fondamentale restare sempre preparati e attenti durante le escursioni notturne.

Cerveteri, 23 giugno 2025- Nottata movimentata per i Vigili del Fuoco di Cerveteri che con l’equipaggio d ella 17A alle ore 22 di questa notte si sono recati in zona cascatelle per cercare due ragazzi che si erano smarriti. I due ragazzi erano a passeggio, quando sorpresi dalla sera e dal buio, hanno perso il senso dell’orientamento e non sono riusciti a ritrovare la strada verso le loro auto. Hanno chiesto i soccorsi alla sala operativa che grazie alla trasmissione delle coordinate e i 4 per 4, è riuscita a trarli in salvo. I due ragazzi erano in buona salute, solo spaventati per l’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ragazzi - zona - cascatelle - ceveteri

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi - Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie.

Ceveteri, si perdono in zona Cascatelle: due ragazzi salvati dai pompieri; Cerveteri, recuperati in un’operazione notturna dei Vigili del Fuoco due giovani dispersi alle Cascatelle; «Più cartelli alle Cascatelle di Cerveteri», la proposta anti-smarrimento.

Cerveteri: si perdono nel bosco, salvati dai vigili del fuoco - I due nel pomeriggio hanno infatti deciso di fare una passeggiata in zona Cascatelle a Cerveteri, vicino al fiume Vaccina, ma quando è stato il momento di rientrare, hanno perso l'orientamento. Da ilmessaggero.it

Cerveteri, maratona di soccorsi notturna: droni in azione per salvare un uomo disperso da ore - Un uomo è stato finalmente tratto in salvo nelle prime ore di questa mattina a Cerveteri ... msn.com scrive