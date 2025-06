Certe Notti - San Domenico Festival torna l’estate di Casa Thevenin

L’estate a Arezzo si accende di magia con “Certe Notti a San Domenico”, un festival che trasformerà la suggestiva piazza in un palcoscenico di musica, letteratura e spettacolo dal 30 giugno al 6 luglio. Un evento imperdibile che unisce cultura e solidarietà, iniziando con la Cena sotto le Stelle, il primo di tanti momenti indimenticabili. Preparatevi a vivere un’estate ricca di emozioni e sorprese!

Arezzo, 23 giugno 2025 – Musica, letteratura, giochi, spettacolo. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin c he animerà la splendida piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio prossimi. Primo appuntamento lunedì 30 giugno con la Cena sotto le Stelle, il cui ricavato verrà destinato ad interventi di miglioria alla piazza e alla basilica di San Domenico. Martedì 1 luglio alle 20:30 sarà la volta del Cervellone, gioco a quiz tra i più amati che mette alla prova su temi di cultura generale e attualità. Prima assoluta mercoledì 2 alle 21:00 per il nuovo libro di Andrea Bindi “Una storia vera”, attesissima presentazione targata Zenzero OFF con la collaborazione della libreria Edison by Biblion. 🔗 Leggi su Lanazione.it