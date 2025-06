Cerniera più sottile e certificazione IP68 | Google pronta a calare gli assi con Pixel 10 Pro Fold

Dopo un periodo di silenzio, il mondo tech si prepara a scoprire le novità di Google con il Pixel 10 Pro Fold. Tra potenti innovazioni e attenzione ai dettagli, il nuovo smartphone potrebbe rivoluzionare il mercato con la sua cerniera più sottile e la certificazione IP68. Ma cosa ci riserva questo device? Scopriamolo insieme, svelando tutte le anteprime che potrebbero definire il futuro degli smartphone pieghevoli.

Dopo un po' di assenza dai radar, una nuova indiscrezione torna a raccontarci qualche curiosità sull'inedito Google Pixel 10 Pro Fold. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Cerniera più sottile e certificazione IP68: Google pronta a calare gli assi con Pixel 10 Pro Fold

In questa notizia si parla di: pixel - google - fold - cerniera

Google Pixel 9 da 256 GB a un prezzone su Amazon col coupon: meno di Pixel 9a - Scopri l'incredibile offerta su Amazon: il Google Pixel 9 da 256 GB è disponibile a un prezzo stracciato, addirittura inferiore a quello del Pixel 9a, nonostante le sue superiori caratteristiche.

Google Pixel 10 Pro Fold, nuovi dettagli: IP68 e cerniera più sottile; Cerniera più sottile e certificazione IP68: Google pronta a calare gli assi con Pixel 10 Pro Fold; Pixel 9 Pro Fold si spezza, il punto debole non è però la cerniera.

Google Pixel 10 Pro Fold, nuovi dettagli: IP68 e cerniera più sottile - Un secondo dettaglio emerso riguarda la resistenza ad acqua e polvere: Google Pixel 10 Pro Fold sarà infatti certificato IP68, un grande passo avanti rispetto al 9 Pro Fold che offre solamente il ... hdblog.it scrive

Google rinfresca l’ecosistema: tema chiaro per Android Auto, Meet in Material 3 e Pixel Fold più resistente - Google aggiorna le sue piattaforme con nuove funzionalità e design, portando personalizzazione e robustezza su Android Auto, Meet, Chromebook Plus e Pixel 10 Pro Fold. Lo riporta news.fidelityhouse.eu