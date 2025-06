Cerco un uomo Febbre d’amore esclusivo 45giri Ditonellapiaga

Preparatevi a rivivere l’estate 2025 con un tocco di nostalgia e innovazione: Ditonellapiaga sorprende con un esclusivo 45 giri digitale, un viaggio tra il passato e il presente. Dal 30 giugno, la musica iconica degli anni ’80 si reinventa, portando sulla scena i singoli “Cerco un uomo” e “Febbre d’amore”. Un’operazione inedita nel panorama musicale italiano che promette di conquistare il dancefloor. La vera domanda è: siete pronti a lasciarvi coinvolgere?

Una release inaspettata firmata Ditonellapiaga sta per illuminare il dancefloor dell’estate 2025. Da lunedì 30 giugno sarà disponibile per BMG uno speciale 45 giri digitale che contiene i singoli Cerco un uomo (Lato A) e Febbre d’amore (Lato B), formato che l’artista porta nell’era dello streaming con un’operazione inedita nel panorama musicale italiano. Tra le tracce simbolo degli iconici anni ’80, Cerco un uomo -brano ironico e teatrale che gioca con lo stereotipo della donna in cerca dell’uomo ideale, cantato da Sandra Mondaini- e Febbre d’amore -brano scritto da Cheope e Rosario Bella e cantato da Marcella Bella che racconta di una passione bruciante e incontrollabile, paragonata a una febbre che travolge e consuma- incontrano in questa speciale pubblicazione l’estro e la visione sonora di Margherita, che ha rivisitato i brani con le sue inconfondibili sonorità pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass. 🔗 Leggi su Lopinionista.it