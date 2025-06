Cerca di fermare un mezzo pesante diretto contro l'ospedale a Lodi | gravissimo un uomo di 50 anni

Un'azione coraggiosa e tempestiva ha cercato di fermare un mezzo pesante diretto contro l'ospedale di Lodi, gravemente coinvolgendo un uomo di 50 anni. L'incidente, avvenuto all'alba di lunedì 23 giugno sulla discesa di via Serravalle, ha visto il geometra trasportato in codice rosso al San Matteo di Pavia. La sua prognosi rimane riservata mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

L'incidente all'alba di questa mattina lunedì 23 giugno sulla discesa di via Serravalle a Lodi. L'uomo, un geometra di 50 anni, è stato travolto dal mezzo e trasportato in eliosoccorso all'ospedale San Matteo di Pavia: la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

