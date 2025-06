C’era una volta la mietitura con Oscata inVita

tradizione e del duro lavoro che hanno plasmato il nostro passato. Sabato 28 giugno, immergiti in un viaggio nel tempo tra campi e antiche tecniche, riscoprendo valori autentici e sostenendo una causa beneficia. Non perdere questa occasione di rivivere un patrimonio culturale prezioso, contribuendo a preservare e diffondere le nostre radici rurali. Un’esperienza unica per grandi e piccini, per riscoprire il senso di comunità e storia.

Sabato 28 giugno, a Bisaccia, torna l'appuntamento con la memoria rurale grazie all'evento "C'era una volta la mietitura", organizzato dall'associazione Oscata inVita. Una giornata dal valore benefico, purificante ed educativo, dedicata alla riscoperta della mietitura manuale, simbolo della.

