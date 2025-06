Centro storico | il ghetto si mobilita due riunioni su degrado e sicurezza in pochi giorni

Il cuore pulsante del centro storico si anima di nuovo: il ghetto si mobilita contro degrado e insicurezza! Residenti, associazioni e comitati si riuniscono in due incontri ravvicinati, il primo questo pomeriggio e il secondo domenica 29 giugno, per confrontarsi sulle criticità e individuare strategie concrete. È giunto il momento di trasformare le parole in azioni e restituire dignità e sicurezza a questa zona fondamentale della città.

Il "ghetto" si mobilita contro il degrado. Residenti, associazioni e comitati organizzano due incontri, il primo questo pomeriggio, il secondo domenica 29 giugno, per discutere del tema sicurezza e provare a trovare soluzioni da proporre alle istituzioni in un quartiere in cui da tempo viene. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Centro storico: il "ghetto" si mobilita, due riunioni su degrado e sicurezza in pochi giorni

In questa notizia si parla di: ghetto - mobilita - degrado - sicurezza

"Locali abbandonati a Manciano. Degrado, rischi per la salute e per la sicurezza degli abitanti" - degrado. Questa situazione rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza degli abitanti locali.

Sicurezza, asili nido, ambiente. I primi 12 mesi di traguardi e difficoltà della giunta firmata Elena Carnevali Vai su Facebook

Migranti. Nel ghetto foggiano, discarica di lavoratori, vincono degrado e illegalità - Sale la tensione, assieme al degrado, nel "gran ghetto" di Torretta Antonacci ... Riporta avvenire.it

Fontivegge, degrado e poca sicurezza: “Ma vogliamo restare qui” - è che qui a Fontivegge sia fatto in modo che si creasse una sorta di ghetto. Secondo lanazione.it