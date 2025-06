Centro Nato a Firenze da luglio operativo senza mezzi militari Cosa farà per un anno

A Firenze, un centro nato a luglio e operativo senza mezzi militari da un anno si distingue per il suo ruolo strategico nel comando e controllo. Dotato di strutture all’avanguardia e tecnologie avanzate, rappresenta un’eccellenza nella difesa nazionale, garantendo sicurezza e innovazione anche in assenza di mezzi tradizionali. Ma quale sarà il suo ruolo futuro e come si adatterà alle nuove sfide della difesa?

Firenze, 23 giugno 2025 – Comando e controllo. Sono le parole chiave per la gestione di ogni operazione militare. Per il comando e il controllo servono strutture protette, ad alto contenuto tecnologico, capaci di difendersi da attacchi non solo fisici, ma anche telematici. Una delle eccellenze nel campo della Difesa nazionale è la Divisione Vittorio Veneto, che ha sede a Firenze nella caserma Predieri, scelta dallo Stato maggiore della Difesa per guidare la componente terrestre della forza multinazionale della Nato (Allied reaction force) dal prossimo 1° luglio. Proprio per mettere a punto tecniche e procedure, i militari della Vittorio Veneto si sono esercitati in Toscana con un test a premessa di un possibile impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro Nato a Firenze, da luglio operativo senza mezzi militari. Cosa farĂ per un anno

