Centri benessere trasformati in alcove del sesso chiuse due attività

Scandalo nel settore benessere di Pesaro, dove due centri, apparentemente dedicati a massaggi rigeneranti, celavano un oscuro'altra realtà. Un blitz delle guardie di finanza ha smascherato attività illecite, rivelando trasformazioni di questi locali in vere e proprie alcove del sesso, chiuse simbolicamente le attività. Una notizia che scuote l'intera comunità, sollevando interrogativi sulla regolamentazione e la tutela dei clienti.

PESARO - Erano registrati come centri benessere, dove fare massaggi rigeneranti ma una indagine della guardia di finanza ha fatto emergere che nei locali sarebbero avvenute prestazioni di natura sessuale, in cambio di denaro. La scoperta è stata fatta dai finanzieri di Pesaro e Urbino e i due.

