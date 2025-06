Centola ladri in casa nella notte | il proprietario spara e ne ferisce uno

Centola, notte di tensione e paura: tre ladri albanesi tentano di svaligiare una casa, ma il proprietario, svegliato dai rumori, reagisce prontamente. Con coraggio e determinazione, impugna il fucile e mette fine all’assalto, ferendo uno dei malviventi. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza domestica e sui limiti della legittima difesa. La vicenda si conclude con un inquietante interrogativo: fino a dove possiamo spingerci per proteggere ciò che amiamo?

Attimi di paura nella notte a Centola, dove un tentato furto in abitazione si è concluso con un colpo di fucile e un ladro ferito. Tre malviventi, presumibilmente di origine albanese, si sono introdotti all'interno di una casa, ma il colpo non è andato secondo i piani. Il proprietario, svegliato dai rumori provenienti dal piano inferiore, ha sorpreso i ladri mentre frugavano tra gli oggetti. Senza esitazione, ha impugnato il suo fucile – regolarmente detenuto – e ha sparato, colpendo uno dei tre intrusi. Gli altri due si sono immediatamente dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.

